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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-An'am آیه 125
Al-An'am
۱۲۵
۱۲۵:۶
فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يومنون ١٢٥
فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًۭا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥
فَمَن
ﱁ
يُرِدِ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَهۡدِيَهُۥ
ﱅ
يَشۡرَحۡ
ﱆ
صَدۡرَهُۥ
ﱇ
لِلۡإِسۡلَٰمِۖ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
يُرِدۡ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُضِلَّهُۥ
ﱍ
يَجۡعَلۡ
ﱎ
صَدۡرَهُۥ
ﱏ
ضَيِّقًا
ﱐ
حَرَجٗا
ﱑ
كَأَنَّمَا
ﱒ
يَصَّعَّدُ
ﱓ
فِي
ﱔ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﱕﱖ
كَذَٰلِكَ
ﱗ
يَجۡعَلُ
ﱘ
ٱللَّهُ
ﱙ
ٱلرِّجۡسَ
ﱚ
عَلَى
ﱛ
ٱلَّذِينَ
ﱜ
لَا
ﱝ
يُؤۡمِنُونَ
ﱞ
١٢٥
ﱟ
پس هرکس را که الله بخواهد هدایت کند، سینهاش را برای (قبول) اسلام میگشاید، و هرکس را که بخواهد گمراه کند، سینهاش را چنان تنگ میکند که گویا به آسمان بالا میرود، این چنین الله پلیدی را بر کسانیکه ایمان نمیآورند؛ قرار میدهد.
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