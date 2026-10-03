وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-An'am آیه 124
Al-An'am
۱۲۴
۱۲۴:۶
واذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ١٢٤
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲳ
ءَايَةٞ
ﲴ
قَالُواْ
ﲵ
لَن
ﲶ
نُّؤۡمِنَ
ﲷ
حَتَّىٰ
ﲸ
نُؤۡتَىٰ
ﲹ
مِثۡلَ
ﲺ
مَآ
ﲻ
أُوتِيَ
ﲼ
رُسُلُ
ﲽ
ٱللَّهِۘ
ﲾﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
أَعۡلَمُ
ﳁ
حَيۡثُ
ﳂ
يَجۡعَلُ
ﳃ
رِسَالَتَهُۥۗ
ﳄﳅ
سَيُصِيبُ
ﳆ
ٱلَّذِينَ
ﳇ
أَجۡرَمُواْ
ﳈ
صَغَارٌ
ﳉ
عِندَ
ﳊ
ٱللَّهِ
ﳋ
وَعَذَابٞ
ﳌ
شَدِيدُۢ
ﳍ
بِمَا
ﳎ
كَانُواْ
ﳏ
يَمۡكُرُونَ
ﳐ
١٢٤
ﳑ
و چون نشانهای برای آنها بیاید، میگویند: «ما هرگز ایمان نمیآوریم، مگر اینکه همانند آنچه به پیامبران الله داده شده، (به ما هم) داده شود». الله آگاهتراست که رسالت خویش را کجا قرار دهد، بزودی به کسانیکه مرتکب گناه شدند، به سزای مکری که میورزیدند؛ از جانب الله خواری، و عذاب سختی خواهد رسید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.