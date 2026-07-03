وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
۱۲۱
۱۲۱:۶
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَأۡكُلُواْ
مِمَّا
لَمۡ
يُذۡكَرِ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
وَإِنَّهُۥ
لَفِسۡقٞۗ
وَإِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ
لَيُوحُونَ
إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِهِمۡ
لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ
وَإِنۡ
أَطَعۡتُمُوهُمۡ
إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ
١٢١
و از آنچه (هنگام ذبح) نام الله بر آن برده نشده، نخورید و همانا این (عمل) نافرمانی (و گناه) است و به راستی شیاطین به دوستان خود (شبهههایی) القا میکنند، تا با شما مجادله کنند، و اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان مشرک خواهید بود.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{حەرامێتی ئەو سەربڕاوانەی كە ناوی خوایان لەسەر نەهێنراوە} [
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
] وه ئێوه لهو سهربڕاوانه مهخۆن كه ناوی خوای گهورهی لهسهر نههێنراوه، یان ئهوهی كه مردار بۆتهوه یان ئهوهی كه ناوی غهیری خوای لهسهر هێنراوه [
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
] ئهوه تاوانهو حهرامه [
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
] وه شهیتانهكان وهحی ئهنێرن واته: وهسوهسه دروست ئهكهن بۆ ئهولیاو دۆست و خۆشهویستانی خۆیان بۆ ئهوهی كه ئهوان مشتومڕو دهمهقاڵێ لهگهڵ ئێوهدا بكهن كه ئهیانووت: بۆچی ئێوه شتێك كه بهدهستی خۆتان ئهیكوژن واته: سهری ئهبڕن حهڵاڵهو ئهیخۆن بهڵام شتێك كه خوا كوشتۆتی واته: مردار بۆتهوه نایخۆن؟ ئهوه وهسوهسهی شهیتان بوو ئهیخسته دڵی دۆستهكانی خۆی بۆ ئهوهی كه مشتومڕو دهمهقاڵێى لهگهڵ موسڵماناندا پێ بكهن، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند [
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)
] وه ئهگهر ئێوه گوێڕایهڵی ئهوان بكهن ئهوا ئێوهش له موشریكان ئهبن، نابێ گوێڕایهڵی موشریك بكهن و ئهوان حهڵاڵ و حهرامتان بۆ دیارى بكهن