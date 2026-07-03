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Al-An'am
۱۱۷
۱۱۷:۶
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ١١٧
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٧
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
مَن
يَضِلُّ
عَن
سَبِيلِهِۦۖ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
١١٧
به راستی پروردگارت به کسانیکه از راه او گمراه میشوند، آگاهتر است، و او به هدایتیافتگان (نیز) آگاهتر است.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ
] خوای گهوره خۆی زاناتره كێ گومڕا ئهبێ و لهڕێگای ڕاستی خوا لائهدات [
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١١٧)
] وه خوای گهوره خۆی زاناتره بهوانهی كه هیدایهت وهرئهگرن.