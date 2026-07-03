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Al-An'am
۱۱۵
۱۱۵:۶
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتۡ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدۡقٗا
وَعَدۡلٗاۚ
لَّا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١١٥
و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید، هیچ کس نمیتواند کلمات او را دگرگون سازد، و او شنوای داناست.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَـٰتُ رَبِّكَ﴾ بِالْأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِيد ﴿صِدۡقࣰا وَعَدۡلࣰاۚ﴾ تَمْيِيز ﴿لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦۚ﴾ بِنَقْصٍ أَوْ خَلْف ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا يُقَال ﴿ٱلۡعَلِیمُ ١١٥﴾ بِمَا يُفْعَل