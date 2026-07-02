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Al-An'am
۱۱۰
۱۱۰:۶
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
و ما دلهای شان و دیدگانشان را دگرگون میکنیم همانگونه که از اول به آن ایمان نیاوردند، و آنان را در سر کشی شان سرگردان رها میسازیم.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ﴾ نُحَوِّل قُلُوبهمْ عَنْ الْحَقّ فَلَا يَفْهَمُونَهُ ﴿وَأَبۡصَـٰرَهُمۡ﴾ عَنْهُ فَلَا يُبْصِرُونَهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿كَمَا لَمۡ یُؤۡمِنُوا۟ بِهِۦۤ﴾ أَيْ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ الْآيَات ﴿أَوَّلَ مَرَّةࣲ وَنَذَرُهُمۡ﴾ نَتْرُكهُمْ ﴿فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ﴾ ضلالهم ﴿یَعۡمَهُونَ ١١٠﴾ يَتَرَدَّدُونَ مُتَحَيَّرِينَ