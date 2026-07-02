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Al-An'am
۱۰۵
۱۰۵:۶
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
و این چنین آیات را گوناگون بیان میکنیم، تا مبادا بگویند: «درس خواندهای» و ما این آیات را برای گروهی که میدانند (و درک میکنند) بیان میکنیم.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
] بهم شێوازه ئایهتهكانی خۆمان ڕوون ئهكهینهوه [
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
] وه موشریكان ئهڵێن: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهم قورئان و ڕوونكردنهوهیه له شوێنێكی تر لای ئههلی كتاب خوێندووتهو لهوانهوه فێر بوویته [
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: وه ئێمه ئهم قورئانه ئاشكرا ئهكهین وه ڕوونی ئهكهینهوه بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێ