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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-An'am آیه 102
Al-An'am
۱۰۲
۱۰۲:۶
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذَٰلِكُمُ
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
رَبُّكُمۡۖ
ﱃﱄ
لَآ
ﱅ
إِلَٰهَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُوَۖ
ﱈﱉ
خَٰلِقُ
ﱊ
كُلِّ
ﱋ
شَيۡءٖ
ﱌ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
كُلِّ
ﱑ
شَيۡءٖ
ﱒ
وَكِيلٞ
ﱓ
١٠٢
ﱔ
این است الله، پروردگار شما، هیچ معبودی (بحق) جز او نیست، آفرینندۀ همه چیز است، پس او را بپرستید، و او بر همه چیز (کار ساز و) نگهبان است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.