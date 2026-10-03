وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Al-An'am آیه 100
Al-An'am
۱۰۰
۱۰۰:۶
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ١٠٠
وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠
وَجَعَلُواْ
ﲵ
لِلَّهِ
ﲶ
شُرَكَآءَ
ﲷ
ٱلۡجِنَّ
ﲸ
وَخَلَقَهُمۡۖ
ﲹﲺ
وَخَرَقُواْ
ﲻ
لَهُۥ
ﲼ
بَنِينَ
ﲽ
وَبَنَٰتِۭ
ﲾ
بِغَيۡرِ
ﲿ
عِلۡمٖۚ
ﳀﳁ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﳂ
وَتَعَٰلَىٰ
ﳃ
عَمَّا
ﳄ
يَصِفُونَ
ﳅ
١٠٠
ﳆ
و (مشرکان) برای الله شریکهای ازجن قرار دادند، در حالیکه (الله) آنها را آفریده است، و از روی نادانی برای الله پسران و دخترانی ساختند، الله منزه و برتر است از آنچه توصیف میکنند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.