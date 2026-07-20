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Al-Ahzab
۶۹
۶۹:۳۳
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ٦٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًۭا ٦٩
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَكُونُواْ
كَٱلَّذِينَ
ءَاذَوۡاْ
مُوسَىٰ
فَبَرَّأَهُ
ٱللَّهُ
مِمَّا
قَالُواْۚ
وَكَانَ
عِندَ
ٱللَّهِ
وَجِيهٗا
٦٩
ای کسانیکه ایمان آوردهاید! مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند، آنگاه الله او را از آنچه (در حق او) گفته بودند؛ مبّرا ساخت، و (او) نزد الله آبرومند (و صاحب منزلت) بود.
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Mohannad Hakeem
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آیه ۶۹:۳۳، ۱۳۸:۷، ۱۲۸:۷-۱۲۹
Ep 13. Story of Musa and Life Design: The internal challenges with Bani Israel
Prophet Musa (AS) had an internal battle within his own community, which consumed his time, attention, and wellbeing.
Every activist, leader, and changemaker need to bear in mind that many times the same people you're trying to help could hurt you. After being enslaved to the pharaoh, they become a mini version of the oppressor and start hurting themselves and hurtin...
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