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Al-Ahzab
۶۸
۶۸:۳۳
ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ٦٨
رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًۭا كَبِيرًۭا ٦٨
رَبَّنَآ
ءَاتِهِمۡ
ضِعۡفَيۡنِ
مِنَ
ٱلۡعَذَابِ
وَٱلۡعَنۡهُمۡ
لَعۡنٗا
كَبِيرٗا
٦٨
پروردگارا! آنها را از عذاب دو چندان ده، و آنها را به لعنتی بزرگ (و سخت) لعنت فرما»
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Mohannad Hakeem
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۲ سال پیش
·
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آیه ۶۷:۳۳-۶۸
Day 22, ِAnswer 22,
#AyahLookup
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Original Question posted in:
https://quranreflect.com/posts/23722
The role models in Kufr and sin were praised with the best of praises in the dunia,
Some either got legitimacy from so-called religious institutions, and got some empty duas in support to their injustice and their oppression,
but all that won't last, and won't benefit on the day of judgment,
when followers will announce their regret ...
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