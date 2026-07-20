وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ahzab
۶
۶:۳۳
النبي اولى بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المومنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليايكم معروفا كان ذالك في الكتاب مسطورا ٦
ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًۭا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًۭا ٦
ٱلنَّبِيُّ
أَوۡلَىٰ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
مِنۡ
أَنفُسِهِمۡۖ
وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ
أُمَّهَٰتُهُمۡۗ
وَأُوْلُواْ
ٱلۡأَرۡحَامِ
بَعۡضُهُمۡ
أَوۡلَىٰ
بِبَعۡضٖ
فِي
كِتَٰبِ
ٱللَّهِ
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
إِلَّآ
أَن
تَفۡعَلُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِكُم
مَّعۡرُوفٗاۚ
كَانَ
ذَٰلِكَ
فِي
ٱلۡكِتَٰبِ
مَسۡطُورٗا
٦
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او مادران آنها هستند، و در کتاب الله خویشاوندان برخی از آنان به برخی (دیگر) از (سایر) مؤمنان و مهاجران سزاوارترند [ یعنی باید مؤمنان پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم را از جان خود بیشتر دوست داشته باشند.]، مگر اینکه به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود را به آنان بدهید) این (حکم) در کتاب (لوح محفوظ) نوشته شده است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
منعکس کنید
بازتاب ها بیانگر نظر Quran.com نیست و نباید از متن خارج شود
Hammad Fahim
دنبال کردن
۴۳ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۶:۳۳
'The Prophet is closer to the believers than their own selves…' (Al-Ahzab 33:6)
This verse reminds us that love for the Prophet (peace be upon him) isn’t just emotion. it is trust, obedience, and loyalty. His guidance comes before our own desires, his wives were honoured as our mothers, and his care extended even to the debts and welfare of those without family. He (peace be upon him) once told us: 'I am closer to every believer than his own sel...
بیشتر ببین
۱۶
۱۰
Dr Maryam Fayyaz
دنبال کردن
۴۵ هفته پیش
·
ارجاع دادن
آیه ۱:۳۳-۸
Bismillah
I hear the verses as if they are being spoken to me in the stillness of Madinah. Allah says to His Prophet ﷺ: do not obey the hypocrites, do not fear the disbelievers, fear only Me, trust in Me. And I feel the weight of those words sink into my own heart. How often do I let people’s opinions scare me more than the gaze of Allah? How often do I forget that His protection is enough, even if the world stands against me?
Then the verses...
بیشتر ببین
۲۲
۴
انجمن بازتاب را کاوش کنید
آیه قبلی
آیه بعدی