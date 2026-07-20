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Al-Ahzab
۳۸
۳۸:۳۳
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا ٣٨
مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍۢ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًۭا مَّقْدُورًا ٣٨
مَّا
كَانَ
عَلَى
ٱلنَّبِيِّ
مِنۡ
حَرَجٖ
فِيمَا
فَرَضَ
ٱللَّهُ
لَهُۥۖ
سُنَّةَ
ٱللَّهِ
فِي
ٱلَّذِينَ
خَلَوۡاْ
مِن
قَبۡلُۚ
وَكَانَ
أَمۡرُ
ٱللَّهِ
قَدَرٗا
مَّقۡدُورًا
٣٨
بر پیامبر در آنچه الله برای او حلال (و مقرر) کرده است؛ هیچ حرجی نیست، این سنت الله است در (بارۀ) کسانیکه پیش از این بودهاند، و فرمان الله حساب شده و دقیق است.
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Talha Majeed
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۱۹ هفته پیش
·
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آیه ۳۸:۳۳، ۲۳:۴۸، ۴۳:۳۵، ۶۲:۳۳، ۸۵:۴۰
During the recitation of the Quran in Taraweeh a single phrase kept catching my attention, "سُنَّةَ ٱللَّهِ",, the Way of Allah.
I decided to do some research to see how Allah uses this phrase across the Quran and in what context.
I found this phrase mentioned directly 5 times, however there could be some I missed.
What I noticed when reading the context and tafsirs of these verses was that this phrase is always used against the disbelievers,...
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