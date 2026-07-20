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Al-Ahzab
۱۹
۱۹:۳۳
اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير اولايك لم يومنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذالك على الله يسيرا ١٩
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٩
أَشِحَّةً
عَلَيۡكُمۡۖ
فَإِذَا
جَآءَ
ٱلۡخَوۡفُ
رَأَيۡتَهُمۡ
يَنظُرُونَ
إِلَيۡكَ
تَدُورُ
أَعۡيُنُهُمۡ
كَٱلَّذِي
يُغۡشَىٰ
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلۡمَوۡتِۖ
فَإِذَا
ذَهَبَ
ٱلۡخَوۡفُ
سَلَقُوكُم
بِأَلۡسِنَةٍ
حِدَادٍ
أَشِحَّةً
عَلَى
ٱلۡخَيۡرِۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
فَأَحۡبَطَ
ٱللَّهُ
أَعۡمَٰلَهُمۡۚ
وَكَانَ
ذَٰلِكَ
عَلَى
ٱللَّهِ
يَسِيرٗا
١٩
(در حالیکه) آنها بر شما بخل میورزند، پس هنگامیکه (زمان) ترس (پیش) آید، میبینی که به تو نگاه میکنند، در حالیکه چشمهایشان (در حدقه) میچرخد، مانند کسیکه از (سکرات) مرگ بی هوش شده باشد، پس چون ترس (و وحشت) بر طرف شد، شما را با زبانهای تیز (و تند خود) میرنجانند، در حالیکه بر مال (غنایم) سخت حریص و آزمندند، اینان (هرگز) ایمان نیاوردهاند، لذا الله اعمالشان را تباه (و نابود) کرد، و این (کار) بر الله آسان است.
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Muhammet Elbir Habiboglu
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۲ سال پیش
·
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آیه ۱۹:۳۳
Tabii, Ahzab Suresi 19. ayette geçen 'سلق' (salaka) kelimesini günlük hayattan bir örnekle açıklamaya çalışayım.
Bu ayette kelime, genellikle 'keskin dilleriyle incitmek' veya 'sert ve kaba bir şekilde konuşmak' anlamında kullanılmıştır. Günlük hayattan buna benzer bir örnek şöyle olabilir:
Örnek durum:
Bir ofis ortamında, yeni bir proje üzerinde çalışan bir ekip düşünelim. Ekip üyelerinden biri, Ahmet, projenin gidişatından memnun değil ve end...
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Muhammet Elbir Habiboglu
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۲ سال پیش
·
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آیه ۱۹:۳۳
Rağıb el-İsfahani'nin 'el-Müfredat' kitabında 'شحح' (şuhh) kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:
الشُّحُّ: بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ، وهو أَبْلَغُ مِنَ البُخْلِ
Bu açıklamayı Türkçeye çevirelim:
'Şuhh: Hırs ile birlikte olan cimrilik demektir. Bu, sadece cimrilikten (buhl) daha kapsamlı ve şiddetli bir anlam taşır.'
Rağıb el-İsfahani'nin bu tanımına göre 'şuhh' kelimesinin özellikleri şunlardır:
1. Sadece cimrilik değil, aynı zamanda hırs iç...
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