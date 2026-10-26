وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Adh-Dhariyat آیه 60
Adh-Dhariyat
۶۰
۶۰:۵۱
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ٦٠
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٦٠
فَوَيۡلٞ
ﲆ
لِّلَّذِينَ
ﲇ
كَفَرُواْ
ﲈ
مِن
ﲉ
يَوۡمِهِمُ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
يُوعَدُونَ
ﲌ
٦٠
ﲍ
پس وای بر کسانیکه کافر شدند، از روزشان (= روز قیامت) که وعده داده میشوند!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.