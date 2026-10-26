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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Adh-Dhariyat آیه 58
Adh-Dhariyat
۵۸
۵۸:۵۱
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
إِنَّ
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ٱللَّهَ
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هُوَ
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ٱلرَّزَّاقُ
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ذُو
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ٱلۡقُوَّةِ
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ٱلۡمَتِينُ
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٥٨
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بیگمان الله است که روزی دهنده است، (و او) قدرتمند استوار است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.