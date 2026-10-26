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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Adh-Dhariyat آیه 57
Adh-Dhariyat
۵۷
۵۷:۵۱
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
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هرگز از آنها روزیی نمیخواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند.
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