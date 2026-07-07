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Adh-Dhariyat
۴۱
۴۱:۵۱
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
(و (نیز) در (داستان قوم) عاد (نشانهای است) هنگامیکه تندبادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿عَادٍ﴾ آيَة ﴿إِذۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمُ ٱلرِّیحَ ٱلۡعَقِیمَ ٤١﴾ هِيَ الَّتِي لَا خَيْر فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تَحْمِل الْمَطَر وَلَا تُلَقِّح الشَّجَر وهي الدبور