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Adh-Dhariyat
۳۷
۳۷:۵۱
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكۡنَا
فِيهَآ
ءَايَةٗ
لِّلَّذِينَ
يَخَافُونَ
ٱلۡعَذَابَ
ٱلۡأَلِيمَ
٣٧
و در آن (شهرهای ویران شده) نشانۀ (روشن) برای کسانیکه از عذاب دردناک میترسند بر جای گذاشتیم [ این نشانهها تاکنون باقی است، این آبادیها در (ساحل) جنوبی دریای اردن (بحر المیت) قرار داشت و این تنها دریایی است که هیچ نوع موجودات زندهای در آن زندگی نمیکند.].
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَكۡنَا فِیهَاۤ﴾ بَعْد إهْلَاك الْكَافِرِينَ ﴿ءَایَةࣰ﴾ عَلَامَة عَلَى إهْلَاكهمْ ﴿لِّلَّذِینَ یَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِیمَ ٣٧﴾ فَلَا يَفْعَلُونَ مِثْل فِعْلهمْ