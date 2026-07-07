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Adh-Dhariyat
۳۵
۳۵:۵۱
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
پس کسانی از مؤمنان را که در آن (شهرهای قوم لوط) بودند (پیش از نزول عذاب) بیرون آوردیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
فأخرجنا مَن كان في قرية قوم لوط من أهل الإيمان.