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Adh-Dhariyat
۳۴
۳۴:۵۱
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
(سنگهایی) که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)
] ئهو بهردانه ههمووی دیاریكراو و نیشانكراوه ههموو بهردێ ناوی ئهو كهسهی پێوهیه كه تێی ئهگرن لهلایهن خوای گهورهوه بۆ ئهو كهسانهی كه زیادڕهویان كردووه له كوفرو تاوان و سهرپێچیدا.