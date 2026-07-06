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Adh-Dhariyat
۳۲
۳۲:۵۱
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢
قَالُوٓاْ
إِنَّآ
أُرۡسِلۡنَآ
إِلَىٰ
قَوۡمٖ
مُّجۡرِمِينَ
٣٢
(فرشتگان) گفتند: «بیگمان ما بسوی قومی مجرم (و گناهکار) [ یعنی قوم لوط که گناهانی از قبیل شرک، لواطت، و فساد در زمین و .. در میان آنها وجود داشت.] فرستاده شدهایم،
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A Siddiqui
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۵ سال پیش
·
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آیه ۷۴:۱۵، ۱۲:۲۳، ۱۴:۵۵، ۳۱:۵۱-۳۴، ۵۵:۲۹
Isn't it interesting that Allah tells us that our bodies are made from an extract of clay. And then we read about a punishment for people who disobeyed Him (by following their bodily desires) came in the form of baked clay (clay that has been exposed to great heat)? It almost seems like a literal display of someone reaping what they sowed. Allahu A'lem
And isn't also interesting that the people who obey shaytan are punished in the fire, and the...
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