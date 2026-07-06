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Adh-Dhariyat
۳۱
۳۱:۵۱
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
۞ قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكُمۡ
أَيُّهَا
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣١
(ابراهیم) گفت: «پس ای فرستادگان (الله) کار و مأموریت شما چیست؟!».
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[
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١)
] پاشان ئیبراهیم -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی نێردراوانی خوای گهوره ئهی كارو بهسهرهاتی ئێوه چییهو بۆچی هاتوون؟