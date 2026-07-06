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Adh-Dhariyat
۳۰
۳۰:۵۱
قالوا كذالك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٣٠
قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠
قَالُواْ
كَذَٰلِكِ
قَالَ
رَبُّكِۖ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٠
(فرشتگان) گفتند: «پروردگار تو این چنین فرموده است، و بیگمان او حکیم داناست».
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ كَذَ ٰلِكِ﴾ أَيْ مِثْل قَوْلنَا فِي الْبِشَارَة ﴿قَالَ رَبُّكِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡحَكِیمُ﴾ فِي صُنْعه ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٣٠﴾ بخلقه