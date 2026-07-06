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Adh-Dhariyat
۲۹
۲۹:۵۱
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
آنگاه همسرش (ساره) فریاد زنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت: «(من) پیر زنی نازا هستم (چگونه فرزند میزایم؟!) [ آن زمان حضرت ساره علیها السلام ساله بود. (تفسیر قرطبی 17/47).]».
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فلما سمعت المرأة البشارة
{ أقبلت }
فرحة مستبشرة
{ فِي صَرَّةٍ }
أي: صيحة
{ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا }
وهذا من جنس ما يجري من لنساء عند السرور
[ونحوه]
من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة،
{ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ }
أي: أنى لي الولد، وأنا عجوز، قد بلغت من السن، ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك، فأنا عقيم، غير صالح رحمي للولادة أصلاً، فثم مانعان، كل منهما مانع من الولد،
وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها:
{ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ }