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Adh-Dhariyat
۲۶
۲۶:۵۱
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
پس پنهانی به سوی همسرش رفت و گوسالۀ (بریان شده) فربهی (برای آنها) آورد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فراغ )
فعدل ومال
( إلى أهله فجاء بعجل سمين )
مشوي .