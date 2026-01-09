شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 92:6 تا 92:7
وصدق بالحسنى ٦ فسنيسره لليسرى ٧
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
۳
فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ"لا إله إلا الله" وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.