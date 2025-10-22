لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩
لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩
Аллах осенил его Своей милостью и сделал праведником, достойным всякой похвалы. После этого события пророк поднялся до таких высот, которых он не достигал никогда прежде.