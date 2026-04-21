Al-Ahqaf
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٣٥
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
پس (ای پیامبر) صبر کن، همچنانکه پیامبران اولو العزم صبر کردند [ پیامبران اولو العزم پنج تن هستند: ـ نوح 2 ـ ابراهیم 3 ـ موسی 4 ـ عیسی 5 ـ محمد خاتم الانبیاء علیهم السلام . (تفسیر ابن کثیر)]، و برای (عذاب) آنها شتاب نکن، روزیکه آنچه را که وعده داده میشوند ببینند، گویی جز ساعتی از روز (در دنیا) درنگ نکردهاند، این (قرآن) ابلاغی است، پس آیا (قومی) جز قوم فاسق (و نافرمان) هلاک میشوند؟!
Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡعَزۡمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد ﴿مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ قَبْلك فَتَكُون ذَا عَزْم وَمِنْ لِلْبَيَانِ فَكُلّهمْ ذَوُو عَزْم وَقِيلَ لِلتَّبْعِيضِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ آدَم لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمࣰا} وَلَا يُونُس لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ} ﴿وَلَا تَسۡتَعۡجِل لَّهُمۡۚ﴾ لِقَوْمِك نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ قِيلَ كَأَنَّهُ ضَجِرَ مِنْهُمْ فَأَحَبَّ نُزُول الْعَذَاب بِهِمْ فَأُمِرَ بِالصَّبْرِ وَتَرْك الِاسْتِعْجَال لِلْعَذَابِ فإنه نازل لا محالة ﴿كَأَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوعَدُونَ﴾ مِنْ الْعَذَاب فِي الْآخِرَة لِطُولِهِ ﴿لَمۡ یَلۡبَثُوۤا۟﴾ فِي الدُّنْيَا فِي ظَنّهمْ ﴿إِلَّا سَاعَةࣰ مِّن نَّهَارِۭۚ﴾ هذا القرآن ﴿بَلَـٰغࣱۚ﴾ تَبْلِيغ مِنْ اللَّه إلَيْكُمْ ﴿فَهَلۡ﴾ أَيْ لَا ﴿یُهۡلَكُ﴾ عِنْد رُؤْيَة الْعَذَاب ﴿إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ ٣٥﴾ أي الكافرون
