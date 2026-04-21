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Hud
۲۴
۲۴:۱۱
۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
۞ مَثَلُ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
كَٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡأَصَمِّ
وَٱلۡبَصِيرِ
وَٱلسَّمِيعِۚ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ
٢٤
مثل این دو گروه (مؤمنان و کافران) مانند کور و کر، و بینا و شنواست، آیا این دو در وصف یکسانند؟! آیا پند نمیگیرید؟!
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 11:24 تا 11:25
Две группы - это несчастные грешники и счастливые праведники. Первые подобны слепым и глухим, а вторые - зрячим и слышащим. Разве можно их сравнить друг с другом? Безусловно, их невозможно сравнить. Более того, между ними существует огромная разница, которую невозможно описать словами. Неужели после этого люди не станут задумываться над деяниями, которые приносят им пользу или причиняют вред, дабы совершать полезные поступки и избегать того, что причиняет сущий вред.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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