关于我们

自 1995 年成立以来，Quran.com 一直致力于以清晰、真实且易于理解的方式向所有人提供《古兰经》。每天，全球有数百万人访问 Quran.com 阅读、聆听、研究和思考《古兰经》——无论他们是终身学生、学者还是刚刚开始他们的旅程。

我们的使命

《古兰经》旨在供人阅读、理解和思考。我们的使命是通过提供可靠、精心设计且内容丰富的《古兰经》体验，消除获取《古兰经》的障碍，并赋予个人和社区力量。我们的目标是成为任何想要接触《古兰经》的人的可靠来源，并以准确、清晰和真诚为指导原则。

主要功能与产品

Quran.com 旨在支持与《古兰经》接触的每个阶段——从阅读和记忆到学习和反思。我们的功能包括：

用户友好的《古兰经》界面——在任何设备上都能提供干净、直观的阅读体验。

多种翻译和注释——可获得多种语言的翻译以及注释。

音频朗诵——聆听世界著名卡里 (Qaris) 的高质量朗诵，并可以逐字逐句地跟读。

高级搜索和导航——通过主题或关键词立即查找整部《古兰经》中的诗句。

阿亚书签和注释——保存诗句并写下个人感想，以供日后参考。

QuranReflect 整合——通过学者和个人分享的反思和见解与全球社区互动。

阅读进度跟踪和目标——跟踪你的每日目标和阅读历史

开发人员 API – 免费访问内容和功能，为伊斯兰应用程序和研发提供支持。

还有更多，Alhamdullilah。

我们是谁

Quran.com 是一家 waqf（捐赠基金），作为公共信托基金设立，旨在确保所有人都能免费阅读《古兰经》，且不涉及任何商业利益。它由 Quran.Foundation 管理，Quran.Foundation 是一家 501(c)(3) 非营利组织，该组织负责维护和发展 Quran.com，以履行其为世界提供高质量、正宗的《古兰经》资源的使命。我们承诺以卓越、真诚和负责任的态度为《古兰经》及其读者服务。

全球努力

世界各地数以百万计的人将 Quran.com 作为他们的主要数字《古兰经》资源。无论他们是来背诵、反思、记忆还是学习，他们都有一个共同的目的：真诚地渴望与真主的话语产生共鸣。__

随着我们不断发展，我们仍致力于确保 Quran.com 仍然是一个值得信赖、方便访问且设计精美的空间，适合任何想要接触《古兰经》的人。

致谢

我们向所有支持和贡献该项目的人表示感谢，帮助全世界数百万人能够阅读《古兰经》。