关于我们
自 1995 年成立以来，Quran.com 一直致力于以清晰、真实且易于理解的方式向所有人提供《古兰经》。每天，全球有数百万人访问 Quran.com 阅读、聆听、研究和思考《古兰经》——无论他们是终身学生、学者还是刚刚开始他们的旅程。
我们的使命
《古兰经》旨在供人阅读、理解和思考。我们的使命是通过提供可靠、精心设计且内容丰富的《古兰经》体验，消除获取《古兰经》的障碍，并赋予个人和社区力量。我们的目标是成为任何想要接触《古兰经》的人的可靠来源，并以准确、清晰和真诚为指导原则。
主要功能与产品
Quran.com 旨在支持与《古兰经》接触的每个阶段——从阅读和记忆到学习和反思。我们的功能包括：
- 用户友好的《古兰经》界面——在任何设备上都能提供干净、直观的阅读体验。
- 多种翻译和注释——可获得多种语言的翻译以及注释。
- 音频朗诵——聆听世界著名卡里 (Qaris) 的高质量朗诵，并可以逐字逐句地跟读。
- 高级搜索和导航——通过主题或关键词立即查找整部《古兰经》中的诗句。
- 阿亚书签和注释——保存诗句并写下个人感想，以供日后参考。
- QuranReflect 整合——通过学者和个人分享的反思和见解与全球社区互动。
- 阅读进度跟踪和目标——跟踪你的每日目标和阅读历史
- 开发人员 API – 免费访问内容和功能，为伊斯兰应用程序和研发提供支持。
- 还有更多，Alhamdullilah。
我们是谁
Quran.com 是一家 waqf（捐赠基金），作为公共信托基金设立，旨在确保所有人都能免费阅读《古兰经》，且不涉及任何商业利益。它由 Quran.Foundation 管理，Quran.Foundation 是一家 501(c)(3) 非营利组织，该组织负责维护和发展 Quran.com，以履行其为世界提供高质量、正宗的《古兰经》资源的使命。我们承诺以卓越、真诚和负责任的态度为《古兰经》及其读者服务。
全球努力
世界各地数以百万计的人将 Quran.com 作为他们的主要数字《古兰经》资源。无论他们是来背诵、反思、记忆还是学习，他们都有一个共同的目的：真诚地渴望与真主的话语产生共鸣。__ \n随着我们不断发展，我们仍致力于确保 Quran.com 仍然是一个值得信赖、方便访问且设计精美的空间，适合任何想要接触《古兰经》的人。
致谢
我们向所有支持和贡献该项目的人表示感谢，帮助全世界数百万人能够阅读《古兰经》。
- Tanzil：一个国际古兰经项目，旨在提供经过高度验证的精确古兰经文本。
- QuranComplex：法赫德国王辉煌的古兰经印刷综合体在服务辉煌的古兰经及其科学、翻译其含义以及保护古兰经文本免遭扭曲方面处于领先地位，通过最佳地利用印刷、录音、电子出版和数字应用领域的先进技术。
- Collin Fair：一种对录制的《古兰经》朗诵进行单词精确分割的工具。
- QuranEnc：一个门户网站，提供世界多种语言中对尊贵的《古兰经》的含义和注释的免费且可靠的翻译。
- Zekr：一个开放平台的古兰经学习工具，用于浏览和研究古兰经
- Tarteel：一款人工智能古兰经记忆应用。它旨在帮助您更聪明地记忆，无论您是在搜索经文、跟踪进度还是跟着朗诵。
- Lokalize：一种计算机辅助翻译系统，注重生产力和质量保证，并提供无缝的本地化工作流程。
- Vercel：是一个面向前端开发人员的部署和协作平台，它将前端开发人员放在首位，为他们提供构建高性能网站和应用程序的综合工具。