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Maher al-Muaiqly - beta
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AbdulBaset AbdulSamad
Mujawwad
Abdur-Rahman as-Sudais
Murattal
Abu Bakr al-Shatri
Murattal
Hani ar-Rifai
Murattal
Saad al-Ghamdi
Murattal
Abdullah Ali Jabir - beta
Murattal
Bandar Baleela - beta
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Murattal
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Murattal
Sa`ud ash-Shuraym
Murattal
Khalifah Al Tunaiji
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Muallim
Yasser Ad Dussary - beta
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Kids repeat
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal