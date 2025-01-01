О нас
С момента своего основания в 1995 году Quran.com стремится сделать Коран доступным для всех таким образом, чтобы он был понятным, достоверным и простым для взаимодействия. Каждый день миллионы людей по всему миру обращаются к Quran.com, чтобы читать, слушать, изучать и размышлять о Коране — независимо от того, являются ли они вечными студентами, учеными или только начинают свой путь.
Наша миссия
Коран предназначен для чтения, понимания и размышления. Наша миссия — устранить барьеры для доступа и расширения прав и возможностей отдельных лиц и сообществ, предоставляя надежный, хорошо продуманный и глубоко обогащающий опыт Корана. Мы стремимся стать надежным источником для всех, кто стремится взаимодействовать с Кораном, руководствуясь принципами точности, ясности и искренности.
Основные характеристики и предложения
Quran.com предназначен для поддержки каждого этапа взаимодействия с Кораном — от чтения и заучивания до изучения и размышления. Наши возможности включают:
- Удобный интерфейс Корана – простой и интуитивно понятный интерфейс чтения на любом устройстве.
- Множественные переводы и тафсир – доступ к переводам на нескольких языках, а также к тафсиру.
- Аудиодекламации – слушайте высококачественные декламации всемирно известных кари с возможностью следить за текстом слово в слово.
- Расширенный поиск и навигация — мгновенно находите стихи по теме или ключевым словам во всем Коране.
- Закладки и заметки аятов – сохраняйте стихи и записывайте личные размышления для дальнейшего использования.
- Интеграция QuranReflect – взаимодействуйте с мировым сообществом посредством размышлений и идей, которыми делятся ученые и отдельные лица.
- Отслеживание прогресса чтения и целей — следите за своими ежедневными целями и историей чтения.
- API для разработчиков – бесплатный доступ к контенту и функциям для поддержки исламских приложений и исследований и разработок.
- И многое другое, Альхамдуллилах.
Кто мы такие
Quran.com — это вакф (благотворительный фонд), созданный как общественный фонд, чтобы гарантировать, что Коран остается доступным для всех, бесплатно и без коммерческих интересов. Он управляется Quran.Foundation, некоммерческой организацией 501(c)(3), которая поддерживает и развивает Quran.com в рамках своей миссии по предоставлению высококачественных, аутентичных ресурсов Корана миру. Наше обязательство — служить Корану и его читателям с совершенством, искренностью и ответственностью.
Глобальные усилия
Миллионы людей со всего мира полагаются на Quran.com как на свой основной цифровой ресурс Корана. Независимо от того, приходят ли они сюда, чтобы читать, размышлять, запоминать или изучать, у них есть общая цель: искреннее желание соединиться со словами Аллаха. \n Продолжая расти, мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы Quran.com оставался надежным, доступным и красиво оформленным пространством для всех, кто хочет познакомиться с Кораном.
Кредиты
Мы выражаем нашу благодарность всем, кто поддержал и внес свой вклад в этот проект, помогая сделать Коран доступным для миллионов людей по всему миру.
- Танзиль: международный коранический проект, направленный на предоставление высокопроверенного и точного текста Корана.
- QuranComplex: King Fahd Glorious Qur'an Printing Complex является лидером в служении Священному Корану и его наукам, переводе его смыслов и защите текста Корана от искажений посредством оптимального использования передовых технологий в области печати, аудиозаписи, электронных публикаций и цифровых приложений.
- Collin Fair: Инструмент для точной пословной сегментации записанных отрывков Корана.
- QuranEnc: портал, предлагающий бесплатные и заслуживающие доверия переводы смыслов и толкований благородного Корана на многих языках мира.
- Zekr: инструмент для изучения Корана на открытой платформе, позволяющий просматривать и исследовать Коран.
- Tarteel: приложение для запоминания Корана на базе искусственного интеллекта. Оно создано, чтобы помочь вам запоминать умнее, независимо от того, ищете ли вы стих, отслеживаете свой прогресс или следите за своим чтением.
- Lokalize: система автоматизированного перевода, ориентированная на производительность и контроль качества, а также обеспечивающая бесперебойный рабочий процесс локализации.
- Vercel: платформа для развертывания и совместной работы разработчиков интерфейсов, которая ставит разработчиков интерфейсов на первое место, предоставляя им комплексные инструменты для создания высокопроизводительных веб-сайтов и приложений.