О нас

С момента своего основания в 1995 году Quran.com стремится сделать Коран доступным для всех таким образом, чтобы он был понятным, достоверным и простым для взаимодействия. Каждый день миллионы людей по всему миру обращаются к Quran.com, чтобы читать, слушать, изучать и размышлять о Коране — независимо от того, являются ли они вечными студентами, учеными или только начинают свой путь.

Наша миссия

Коран предназначен для чтения, понимания и размышления. Наша миссия — устранить барьеры для доступа и расширения прав и возможностей отдельных лиц и сообществ, предоставляя надежный, хорошо продуманный и глубоко обогащающий опыт Корана. Мы стремимся стать надежным источником для всех, кто стремится взаимодействовать с Кораном, руководствуясь принципами точности, ясности и искренности.

Основные характеристики и предложения

Quran.com предназначен для поддержки каждого этапа взаимодействия с Кораном — от чтения и заучивания до изучения и размышления. Наши возможности включают:

Удобный интерфейс Корана – простой и интуитивно понятный интерфейс чтения на любом устройстве.

Множественные переводы и тафсир – доступ к переводам на нескольких языках, а также к тафсиру.

Аудиодекламации – слушайте высококачественные декламации всемирно известных кари с возможностью следить за текстом слово в слово.

Расширенный поиск и навигация — мгновенно находите стихи по теме или ключевым словам во всем Коране.

Закладки и заметки аятов – сохраняйте стихи и записывайте личные размышления для дальнейшего использования.

Интеграция QuranReflect – взаимодействуйте с мировым сообществом посредством размышлений и идей, которыми делятся ученые и отдельные лица.

Отслеживание прогресса чтения и целей — следите за своими ежедневными целями и историей чтения.

API для разработчиков – бесплатный доступ к контенту и функциям для поддержки исламских приложений и исследований и разработок.

И многое другое, Альхамдуллилах.

Кто мы такие

Quran.com — это вакф (благотворительный фонд), созданный как общественный фонд, чтобы гарантировать, что Коран остается доступным для всех, бесплатно и без коммерческих интересов. Он управляется Quran.Foundation, некоммерческой организацией 501(c)(3), которая поддерживает и развивает Quran.com в рамках своей миссии по предоставлению высококачественных, аутентичных ресурсов Корана миру. Наше обязательство — служить Корану и его читателям с совершенством, искренностью и ответственностью.

Глобальные усилия

Миллионы людей со всего мира полагаются на Quran.com как на свой основной цифровой ресурс Корана. Независимо от того, приходят ли они сюда, чтобы читать, размышлять, запоминать или изучать, у них есть общая цель: искреннее желание соединиться со словами Аллаха.

Продолжая расти, мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы Quran.com оставался надежным, доступным и красиво оформленным пространством для всех, кто хочет познакомиться с Кораном.

Кредиты

Мы выражаем нашу благодарность всем, кто поддержал и внес свой вклад в этот проект, помогая сделать Коран доступным для миллионов людей по всему миру.