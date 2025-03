Sobre nós

Desde sua fundação em 1995, o Quran.com tem se comprometido a tornar o Alcorão disponível para todos de uma forma clara, autêntica e fácil de se envolver. Todos os dias, milhões de pessoas no mundo todo recorrem ao Quran.com para ler, ouvir, estudar e refletir sobre o Alcorão — sejam estudantes ao longo da vida, acadêmicos ou apenas começando sua jornada.

Nossa Missão

O Alcorão foi feito para ser lido, compreendido e refletido. Nossa missão é remover barreiras de acesso e empoderar indivíduos e comunidades, fornecendo uma experiência corânica confiável, bem projetada e profundamente enriquecedora. Nosso objetivo é servir como uma fonte confiável para qualquer um que esteja buscando se envolver com o Alcorão, guiado pelos princípios de precisão, clareza e sinceridade.

Principais recursos e ofertas

Quran.com foi criado para dar suporte a cada estágio do envolvimento com o Alcorão — da leitura e memorização ao estudo e reflexão. Nossos recursos incluem:

Interface do Alcorão fácil de usar – Uma experiência de leitura limpa e intuitiva em qualquer dispositivo.

Várias traduções e Tafsir – Acesso a traduções em vários idiomas, juntamente com tafsir.

Recitações em áudio – Ouça recitações de alta qualidade de Qaris de renome mundial, com a capacidade de acompanhar palavra por palavra.

Pesquisa e navegação avançadas – Encontre versículos instantaneamente por tópico ou palavras-chave em todo o Alcorão.

Marcação de versículos e notas – Salve versículos e escreva reflexões pessoais para referência posterior.

Integração do QuranReflect – Interaja com uma comunidade global por meio de reflexões e percepções compartilhadas por acadêmicos e indivíduos.

Acompanhamento do progresso da leitura e metas – Acompanhe suas metas diárias e histórico de leitura

APIs para desenvolvedores – acesso gratuito a conteúdo e recursos para impulsionar aplicativos islâmicos e P&D.

E muito mais, Alhamdullilah.

Quem somos

Quran.com é um waqf (fundo patrimonial), estabelecido como um fundo público para garantir que o Alcorão permaneça acessível a todos, gratuitamente e sem interesses comerciais. É administrado pela Quran.Foundation, uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3), que sustenta e desenvolve o Quran.com como parte de sua missão de fornecer recursos corânicos autênticos e de alta qualidade para o mundo. Nosso compromisso é servir o Alcorão e seus leitores com excelência, sinceridade e responsabilidade.

Um esforço global

Milhões de pessoas de todo o mundo confiam no Quran.com como seu principal recurso digital do Alcorão. Quer venham para recitar, refletir, memorizar ou estudar, eles compartilham um propósito comum: um desejo sincero de se conectar com as palavras de Alá.

À medida que continuamos a crescer, continuamos comprometidos em garantir que o Quran.com continue sendo um espaço confiável, acessível e lindamente projetado para qualquer pessoa que busque se envolver com o Alcorão.

Créditos

Agradecemos a todos aqueles que apoiaram e contribuíram para este projeto, ajudando a tornar o Alcorão acessível a milhões de pessoas no mundo todo.