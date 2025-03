Hulp en feedback

Controleer de veelgestelde vragen om te zien of uw vraag al is beantwoord. Indien nodig kunt u contact met ons opnemen en we zullen ons best doen om zo snel mogelijk contact met u op te nemen, maar zodat u weet dat we een klein team zijn, dus wees aardig.

Kan ik de Quran.com naar mijn computer downloaden?

Helaas niet. We bieden nog geen functionaliteit om onze website of de Koran naar uw computer te downloaden. U kunt echter wel onze mobiele app installeren voor offline lezen.

Kan ik door de site bladeren in andere talen?

Om uw voorkeurstaal te wijzigen, is er een vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek op elke pagina (linksboven in de talen van rechts naar links). Gebruik deze vervolgkeuzelijst om uw voorkeurstaal te kiezen.

Ik heb een vertaalfout gevonden, waar moet ik die indienen?

Rapporteer deze bug hier en we zullen deze bug zo snel mogelijk repareren inshAllah.

De site werkt niet, hoe vertel ik dat?

Dat is niet goed! Als de site helemaal niet werkt of misschien zie je een wit scherm met de tekst 'Sorry, er is iets misgegaan', dan stellen we het op prijs als je dit hier kunt melden.

Ik ben een ontwikkelaar. Hoe kan ik bijdragen?

Zie ontwikkelaarspagina voor meer info.

Is Tafsir beschikbaar?

Ja, we hebben wel wat Tafsirs. Klik op het pictogram dat naast elke ayah wordt weergegeven en klik vervolgens op tafisrs. App toont je een lijst met beschikbare tafsirs. Klik op de tafsir die je wilt lezen.

Nog een vertaling toevoegen

Open een nieuw nummer hier met alle details, link naar vertaling en we zullen ons best doen om dit toe te voegen.

Meer voordragers toevoegen

Stuur meer info over deze voordrager hier

Heeft Quran.com een mobiele app?

Ja! Bezoek Quran voor Android of Quran iOS om de apps te downloaden