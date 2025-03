Il calendario coranico globale

Il Calendario Coranico Globale è un programma di lettura progettato per incoraggiare la lettura riflessiva dell'intero Corano dalla fine di un Ramadan all'inizio di quello successivo. Ti invitiamo a prenderti del tempo per comprendere e riflettere sui versetti in modo da poter ottenere una connessione più profonda e sentita.