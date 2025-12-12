Hackatones de Quran.com

Externo
Hackathon del Corán (Provision Capital)
Un hackathon global centrado en la creación de herramientas innovadoras, aplicaciones de IA y plataformas basadas en el Corán.Ver Hackathon
Explora los hackatones que desarrollan herramientas, experiencias e investigaciones en torno al Corán.
Externo
Un hackathon global centrado en la creación de herramientas innovadoras, aplicaciones de IA y plataformas basadas en el Corán.Ver Hackathon
Muy pronto
Con el tiempo, se irán añadiendo aquí más hackatones, incluidas iniciativas lideradas por la comunidad y por Quran.com.
Hackatón anterior
×
Jóvenes de Al Sharq
📅12 y 13 de diciembre de 2025
📍Hotel Pullman de Estambul
¿Estás organizando un hackathon relacionado con el Corán? Nos encantaría presentarlo aquí.Enviar Hackathon