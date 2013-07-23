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قراء القرآن
عبد الباسط عبد الصمد
Mujawwad
مشاري راشد العفاسي
Murattal
عبدالله علي جابر - تجريي
Murattal
سعد الغامدي
Murattal
أبو بكر الشاطرى
Murattal
محمد صديق المنشاوي
Murattal
خليفة الطنيجي
Murattal
سعود الشريم
Murattal
عبد الباسط عبد الصمد
Murattal
هاني الرفاعي
Murattal
ماهر المعيقلى - تجريبي
Murattal
بندر بليلة - تجريبي
Murattal
عبدالرحمن السديس
Murattal
محمود خليل الحصري
Murattal
ياسر الدوسري - تجريبي
Murattal
محمود خليل الحصري
Muallim
محمد صديق المنشاوي
Kids repeat
مشاري راشد العفاسي
Murattal