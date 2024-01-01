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مشاري راشد العفاسي
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عبدالله علي جابر - تجريي
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سعد الغامدي
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أبو بكر الشاطرى
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محمد صديق المنشاوي
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خليفة الطنيجي
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عبد الباسط عبد الصمد
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هاني الرفاعي
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ياسر الدوسري - تجريبي
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محمود خليل الحصري
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محمد صديق المنشاوي
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