Traducciones
Explora las traducciones del Corán por idioma y traductor.
Afar1 traducciones
Albanian2 traducciones
Amazigh1 traducciones
Amharic2 traducciones
Arabic1 traducciones
Asante1 traducciones
Assamese1 traducciones
Azeri2 traducciones
Bambara2 traducciones
Bengali4 traducciones
Bosnian3 traducciones
Bulgarian1 traducciones
Central khmer2 traducciones
Chechen1 traducciones
Chinese3 traducciones
Croatian1 traducciones
Czech1 traducciones
Dari1 traducciones
Divehi2 traducciones
Dutch3 traducciones
English9 traducciones
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 traducciones
Finnish1 traducciones
French3 traducciones
Fulah1 traducciones
Ganda1 traducciones
German2 traducciones
Gujarati1 traducciones
Hausa1 traducciones
Hebrew1 traducciones
Hindi1 traducciones
Indonesian3 traducciones
Italian1 traducciones
Japanese2 traducciones
Kannada2 traducciones
Kazakh2 traducciones
Kinyarwanda1 traducciones
Korean2 traducciones
Kurdish2 traducciones
Kyrgyz, kirghiz1 traducciones
Lingala1 traducciones
Lithuanian1 traducciones
Macedonian1 traducciones
Malay1 traducciones
Malayalam3 traducciones
Maranao1 traducciones
Marathi1 traducciones
Moore1 traducciones
Nepali1 traducciones
Norwegian1 traducciones
Oromo1 traducciones
Pashto2 traducciones
Persian2 traducciones
Polish1 traducciones
Portuguese2 traducciones
Punjabi1 traducciones
Romanian3 traducciones
Rundi1 traducciones
Russian3 traducciones
Serbian1 traducciones
Sindhi1 traducciones
Sinhala, sinhalese1 traducciones
Somali2 traducciones
Spanish3 traducciones
Swahili2 traducciones
Swedish1 traducciones
Tagalog1 traducciones
Tajik3 traducciones
Tamil3 traducciones
Tatar1 traducciones
Telugu1 traducciones
Thai2 traducciones
Turkish5 traducciones
Uighur, uyghur1 traducciones
Ukrainian1 traducciones
Urdu8 traducciones
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 traducciones
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com