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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yúsuf Ayah 93
Yúsuf
93
12:93
اذهبوا بقميصي هاذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ٩٣
ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًۭا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ٩٣
ٱذۡهَبُواْ
ﲬ
بِقَمِيصِي
ﲭ
هَٰذَا
ﲮ
فَأَلۡقُوهُ
ﲯ
عَلَىٰ
ﲰ
وَجۡهِ
ﲱ
أَبِي
ﲲ
يَأۡتِ
ﲳ
بَصِيرٗا
ﲴ
وَأۡتُونِي
ﲵ
بِأَهۡلِكُمۡ
ﲶ
أَجۡمَعِينَ
ﲷ
٩٣
ﲸ
Vayan con mi camisa y pónganla sobre el rostro de mi padre, que así recuperará la vista; y traigan a toda la familia”.
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