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Tafsir: Yúsuf 12:91
Yúsuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
ﲔ
تَٱللَّهِ
ﲕ
لَقَدۡ
ﲖ
ءَاثَرَكَ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
عَلَيۡنَا
ﲙ
وَإِن
ﲚ
كُنَّا
ﲛ
لَخَٰطِـِٔينَ
ﲜ
٩١
ﲝ
Dijeron: “¡Por Dios! Te ha enaltecido Dios muy por encima de nosotros. Nosotros estábamos en el error”.
Tafsires
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Reflexiones.
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العربية
Al-Sa'di
Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом, но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе добиться того, что ты задумал. Воистину, мы были грешными людьми».