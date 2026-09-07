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Tafsir: Yúsuf 12:90
Yúsuf
90
12:90
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوٓاْ
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أَءِنَّكَ
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لَأَنتَ
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يُوسُفُۖ
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قَالَ
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أَنَا۠
ﱿ
يُوسُفُ
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وَهَٰذَآ
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أَخِيۖ
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قَدۡ
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مَنَّ
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ٱللَّهُ
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عَلَيۡنَآۖ
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إِنَّهُۥ
ﲉ
مَن
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يَتَّقِ
ﲋ
وَيَصۡبِرۡ
ﲌ
فَإِنَّ
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ٱللَّهَ
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لَا
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يُضِيعُ
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أَجۡرَ
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ٱلۡمُحۡسِنِينَ
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٩٠
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Dijeron [sorprendidos]: “¿Eres tú José?” Respondió: “Yo soy José y éste es mi hermano [Benjamín]. Dios nos ha agraciado [con el reencuentro]. Quienes tengan temor de Dios y sean pacientes [ante las adversidades], sepan que Dios no dejará de recompensar a los que hacen el bien”.
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﴿قَالُوۤا۟﴾ بَعْد أَنْ عَرَفُوهُ لِمَا ظَهَرَ مِنْ شمائله متثبتين ﴿أَءِنَّكَ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيل الثَّانِيَة وَإِدْخَال أَلِف بَيْنهمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ ﴿لَأَنتَ یُوسُفُۖ قَالَ أَنَا۠ یُوسُفُ وَهَـٰذَاۤ أَخِیۖ قَدۡ مَنَّ﴾ أَنْعَمَ ﴿ٱللَّهُ عَلَیۡنَاۤۖ﴾ بِالِاجْتِمَاعِ ﴿إِنَّهُۥ مَن یَتَّقِ﴾ يَخَفِ اللَّه ﴿وَیَصۡبِرۡ﴾ عَلَى مَا يَنَالهُ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٩٠﴾ فِيهِ وَضْع الظَّاهِر مَوْضِع الْمُضْمَر