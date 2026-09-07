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Tafsir: Yúsuf 12:89
Yúsuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
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هَلۡ
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عَلِمۡتُم
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مَّا
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فَعَلۡتُم
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بِيُوسُفَ
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وَأَخِيهِ
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إِذۡ
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أَنتُمۡ
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جَٰهِلُونَ
ﱷ
٨٩
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Entonces les dijo [José]: “¿Acaso recuerdan lo que hicieron con José y su hermano, llevados por la ignorancia?”
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{یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی بە براكانی دەناسێنێت} [
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
] كه یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- براكانى باسى نهبوونى و حاڵى خراپى خۆیان كردو ئهمیش بیرى باوكى كهوتهوهو بهزهیى پێیاندا هاتهوهو خۆى ئاشكرا كردو فهرمووی: ئایا ئهزانن ئێوه پێشتر چیتان به یوسف و براكهی كرد؟ [
إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩)
] كاتێك كه ئێوه نهزان بوون.