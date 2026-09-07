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Tafsir: Yúsuf 12:89
Yúsuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
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هَلۡ
ﱯ
عَلِمۡتُم
ﱰ
مَّا
ﱱ
فَعَلۡتُم
ﱲ
بِيُوسُفَ
ﱳ
وَأَخِيهِ
ﱴ
إِذۡ
ﱵ
أَنتُمۡ
ﱶ
جَٰهِلُونَ
ﱷ
٨٩
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Entonces les dijo [José]: “¿Acaso recuerdan lo que hicieron con José y su hermano, llevados por la ignorancia?”
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Tafseer Jalalayn
ثُمَّ ﴿قَالَ﴾ لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَعَلۡتُم بِیُوسُفَ﴾ مِنْ الضَّرْب وَالْبَيْع وَغَيْر ذَلِكَ ﴿وَأَخِیهِ﴾ مِنْ هَضْمكُمْ لَهُ بَعْد فِرَاق أَخِيهِ ﴿إِذۡ أَنتُمۡ جَـٰهِلُونَ ٨٩﴾ ما يؤول إلَيْهِ أَمْر يُوسُف