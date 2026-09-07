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Tafsir: Yúsuf 12:88
Yúsuf
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
ﱗ
دَخَلُواْ
ﱘ
عَلَيۡهِ
ﱙ
قَالُواْ
ﱚ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱛ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱜ
مَسَّنَا
ﱝ
وَأَهۡلَنَا
ﱞ
ٱلضُّرُّ
ﱟ
وَجِئۡنَا
ﱠ
بِبِضَٰعَةٖ
ﱡ
مُّزۡجَىٰةٖ
ﱢ
فَأَوۡفِ
ﱣ
لَنَا
ﱤ
ٱلۡكَيۡلَ
ﱥ
وَتَصَدَّقۡ
ﱦ
عَلَيۡنَآۖ
ﱧﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
يَجۡزِي
ﱫ
ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
ﱬ
٨٨
ﱭ
[En Egipto] se presentaron ante José y le dijeron: “¡Oh, gobernador! Hemos sido alcanzados por la sequía, nosotros y nuestras familias, por eso trajimos mercadería de escaso valor, pero danos una justa medida y sé caritativo con nosotros; Dios recompensa a los generosos”.
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