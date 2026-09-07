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Tafsir: Yúsuf 12:88
Yúsuf
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
ﱗ
دَخَلُواْ
ﱘ
عَلَيۡهِ
ﱙ
قَالُواْ
ﱚ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱛ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱜ
مَسَّنَا
ﱝ
وَأَهۡلَنَا
ﱞ
ٱلضُّرُّ
ﱟ
وَجِئۡنَا
ﱠ
بِبِضَٰعَةٖ
ﱡ
مُّزۡجَىٰةٖ
ﱢ
فَأَوۡفِ
ﱣ
لَنَا
ﱤ
ٱلۡكَيۡلَ
ﱥ
وَتَصَدَّقۡ
ﱦ
عَلَيۡنَآۖ
ﱧﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
يَجۡزِي
ﱫ
ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
ﱬ
٨٨
ﱭ
[En Egipto] se presentaron ante José y le dijeron: “¡Oh, gobernador! Hemos sido alcanzados por la sequía, nosotros y nuestras familias, por eso trajimos mercadería de escaso valor, pero danos una justa medida y sé caritativo con nosotros; Dios recompensa a los generosos”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Когда братья вошли к Йусуфу, они вели себя смиренно и сказали: «О повелитель! Мы и наши семьи попали в затруднительное положение. Наш товар настолько скуден, что его можно по праву отвергнуть. Но мы просим тебя отмерить нам полную меру зерна, несмотря на небольшую плату, которую мы можем предложить за нее. Будь же снисходителен к нам и позволь нам взять больше того, что нам полагается. Воистину, добродетельные люди непременно получают вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». Когда дело достигло такого оборота, Йусуф смилостивился над своими братьями, открылся им и укорил их за содеянное.