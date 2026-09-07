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Tafsir: Yúsuf 12:87
Yúsuf
87
12:87
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٨٧
يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٧
يَٰبَنِيَّ
ﱁ
ٱذۡهَبُواْ
ﱂ
فَتَحَسَّسُواْ
ﱃ
مِن
ﱄ
يُوسُفَ
ﱅ
وَأَخِيهِ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تَاْيۡـَٔسُواْ
ﱈ
مِن
ﱉ
رَّوۡحِ
ﱊ
ٱللَّهِۖ
ﱋﱌ
إِنَّهُۥ
ﱍ
لَا
ﱎ
يَاْيۡـَٔسُ
ﱏ
مِن
ﱐ
رَّوۡحِ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
إِلَّا
ﱓ
ٱلۡقَوۡمُ
ﱔ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱕ
٨٧
ﱖ
¡Hijos míos! Vuelvan [a Egipto], averigüen sobre José y su hermano, y no desesperen de la bondad de Dios, pues no desesperan de la bondad de Dios sino los incrédulos”.
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
قال يعقوب:
يا أبنائي عودوا إلى
«مصر»
فاستقصوا أخبار يوسف وأخيه، ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله، إنه لا يقطع الرجاء من رحمة الله إلا الجاحدون لقدرته، الكافرون به.