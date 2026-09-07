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Tafsir: Yúsuf 12:86
Yúsuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
ﳇ
إِنَّمَآ
ﳈ
أَشۡكُواْ
ﳉ
بَثِّي
ﳊ
وَحُزۡنِيٓ
ﳋ
إِلَى
ﳌ
ٱللَّهِ
ﳍ
وَأَعۡلَمُ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
مَا
ﳑ
لَا
ﳒ
تَعۡلَمُونَ
ﳓ
٨٦
ﳔ
Dijo [Jacob]: “Solo me quejo a Dios en mi lamento y mi dolor, y sé de Dios lo que ustedes no saben.
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:85 hasta 12:86
Сыновья были поражены поведением своего отца и сказали: «Клянемся Аллахом, ты никогда не перестанешь поминать Йусуфа. Это закончится только тогда, когда ты умрешь или совершенно лишишься сил и не сможешь двигаться и разговаривать. А пока ты способен поминать его, ты не перестанешь делать этого».