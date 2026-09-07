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Tafsir: Yúsuf 12:85
Yúsuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
ﲺ
تَٱللَّهِ
ﲻ
تَفۡتَؤُاْ
ﲼ
تَذۡكُرُ
ﲽ
يُوسُفَ
ﲾ
حَتَّىٰ
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
حَرَضًا
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
تَكُونَ
ﳃ
مِنَ
ﳄ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
ﳅ
٨٥
ﳆ
Dijeron [sus hijos]: “¡Por Dios! No dejarás de recordar a José hasta enfermar o morir”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wanawe wakasema, «Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu, utendelea kumkumbuka Yūsuf na kuwa na huzuni nyingi juu yake mpaka ukaribie kuangamia au uangamie kikweli, basi ipumzishe nafsi yako.»